V Žiline môžu rodičia zapísať prvákov v štrnástich mestských ZŠ

Žilina 24. marca (TAR) – Do prvých ročníkov 14 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina môžu rodičia zapísať deti v termíne od 12. do 14. apríla 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Pripomenula, že do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré najneskôr do konca augusta tohto roka dovŕši vek šesť rokov. "Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov. K žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko všeobecného lekára pre deti a dorast," uviedla.



Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. "ZŠ vyžaduje pri zápise dieťaťa jeho meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu. Rodičia môžu škole osobné údaje poskytnúť už pred zápisom dieťaťa prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom," doplnila hovorkyňa mesta.



Pre mimoriadne nadané deti otvára ZŠ s materskou školou (MŠ) na Ulici sv. Gorazda špeciálne triedy. "Dieťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. A to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu pediatra a informovaného súhlasu zákonného zástupcu," dodala Zigová.



Aktuálne navštevuje žilinské MŠ 828 predškolákov, čo je o 41 viac ako vlani. V súčasnosti má mesto v pôsobnosti 26 MŠ a 14 ZŠ.