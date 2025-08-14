< sekcia Regióny
V Žiline na sídlisku Solinky otvorili nový cyklistický BMX park
Je pre začiatočníkov i pokročilých priaznivcov adrenalínovej cyklistiky.
Autor TASR
Žilina 14. augusta (TASR) - Na žilinskom sídlisku Solinky vo štvrtok otvorili nový BMX park pre začiatočníkov i pokročilých priaznivcov adrenalínovej cyklistiky. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová. Žilinská radnica projekt za necelých 100.000 eur financovala vďaka grantu z Nadácie Kia Slovakia.
Výstavba nového cyklistického parku sa začala ešte na jar tohto roka. „K dispozícii sú dve skokové dráhy podľa náročnosti. Park je bezplatne prístupný a poskytuje bezpečné miesto na tréning, zábavu, súťaže aj oddych na čerstvom vzduchu,“ priblížila Ondrášová.
Primátor Peter Fiabáne zdôraznil, že športovisko ponúka zábavu a bezpečný priestor pre cyklistov všetkých úrovní, pričom nenarušuje obľúbenú prírodnú lokalitu na Solinkách. „Použité prírodné materiály a citlivý zásah do krajiny zabezpečujú, že park harmonicky zapadá do prostredia a zároveň rozširuje možnosti využitia lúky na rekreáciu. Verím, že bude prinášať množstvo zážitkov priaznivcom tohto športu aj širokej verejnosti,“ dodal Fiabáne.
