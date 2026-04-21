V Žiline obnovia vozovku na zjazde z estakády na Ľavobrežnú ulicu
Uzávera bude označená dočasným dopravným značením.
Autor TASR
Žilina 21. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vykoná v stredu (22. 4.) nevyhnutnú obnovu vozovky na zjazde z estakády na Ľavobrežnú ulicu v smere z Kysúc. Preto bude zjazd v tomto smere v čase od 7.00 do 14.00 h úplne uzavretý. TASR o tom informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.
„Nerovnosti na zjazdovej vetve ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, a preto aj vzhľadom na frekventovanosť daného úseku cestnej komunikácie je nevyhnutná ich oprava. Tá sa začne odfrézovaním existujúcej asfaltovej vrstvy a následným položením novej v celej šírke zjazdovej vetvy,“ priblížil Trepáč.
Uzávera bude označená dočasným dopravným značením. „Obchádzka bude možná cez Rondel alebo po Nemocničnej ulici. Opačný smer, čiže z Ľavobrežnej ulice na estakádu, bude plne prejazdný,“ dodal Trepáč.
„Nerovnosti na zjazdovej vetve ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, a preto aj vzhľadom na frekventovanosť daného úseku cestnej komunikácie je nevyhnutná ich oprava. Tá sa začne odfrézovaním existujúcej asfaltovej vrstvy a následným položením novej v celej šírke zjazdovej vetvy,“ priblížil Trepáč.
Uzávera bude označená dočasným dopravným značením. „Obchádzka bude možná cez Rondel alebo po Nemocničnej ulici. Opačný smer, čiže z Ľavobrežnej ulice na estakádu, bude plne prejazdný,“ dodal Trepáč.