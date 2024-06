V Žiline ocenili 47 žien a jedného muža v oblasti ošetrovateľstva

Žilina 7. júna (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina ocenila vo štvrtok (6. 6.) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 47 žien a jedného muža, ktorí pracujú na pozíciách sestra, ambulantná sestra, praktická sestra a pôrodná asistentka. V kategórii Kolektív roka udelili ocenenie za kvalitnú a obetavú ošetrovateľskú starostlivosť, aktívne nasadenie a prístup k pacientom oddeleniu pediatrie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Žilinská nemocnica zorganizovala podujatie Sestra roka po deviatykrát. "Som veľmi hrdý na to, že máme medzi sebou kolegyne a kolegov, pre ktorých je ich práca nielen povolaním, ale poslaním. Sestry a pôrodné asistentky tvoria významnú časť nášho nemocničného tímu, bez ktorej by sme nedokázali fungovať," uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Kacian.



Hovorkyňa nemocnice doplnila, že najviac cien udelili v kategórii Sestra roka, kde si ocenenie prevzalo 25 sestier. "V kategórii ambulantná sestra získalo ocenenie sedem sestier, v kategórii praktická sestra tri sestry a v kategórii manažérka ošetrovateľstva päť sestier. V kategórii Nováčik roka sme ocenili tri sestričky a do Siene slávy sestier žilinskej nemocnice sme uviedli päť žien," priblížila Fialová.