V Žiline odhalili vydávanie falošných pokladničných dokladov

Žilina 9. decembra (TASR) – Podnikateľský subjekt, ktorý neevidoval všetky pokladničné doklady v systéme e-kasa klient, odhalili žilinskí kontrolóri. Podľa hovorkyne finančnej správy (FS) Martiny Rybanskej vydával podnikateľský subjekt obchodujúci s mäsovými výrobkami aj falošné doklady, ktoré nevstupovali do jeho tržieb. Navyše sa počas akcie pokúsil o externý zásah do evidenčného systému.



Doplnila, že dôvodné podozrenie na porušenie zákona o e-kase vzniklo na základe kontrolného nákupu a vydaného pokladničného dokladu. "Nadradený pokladničný program v dotknutých prevádzkach bol skonštruovaný tak, aby obsluha nemala vedomosť o tom, že vydáva falošné pokladničné doklady. Tlač dokladu, respektíve postup obsluhy pri jeho vytváraní bol rovnaký pri pravom aj falošnom doklade," uviedla hovorkyňa FS.



Predbežne podľa nej identifikovali, že každý druhý pokladničný doklad bol falošný. "Kontrolóri preto zabezpečili deväť pokladníc z ôsmich prevádzok. IT špecialisti finančného riaditeľstva (FR) SR následne zistili, že okrem pravých dokladov boli vydávané aj také, ktoré neboli odoslané do systému FS. V troch prevádzkach počas simulácie postupu vydávania pokladničných dokladov sa zistil pokus o externé pripojenie na pokladnicu. Správca dane po zistení uvedeného ihneď odpojil sieťový kábel, čím znemožnil pokus o vzdialený prístup a vymazanie údajov," dodala Rybanská.



Zabezpečené pokladnice uložili v colnom sklade Colného úradu Žilina a budú odstúpené na výkon expertízy na oddelenie certifikácie a forenznej analýzy FR SR. "Tu sa preukáže, v akej výške boli doklady vyhotovené mimo systému e-kasa. V prípade, že sa uvedené podozrenia potvrdia, bude podané trestné oznámenie. Subjektu hrozí pokuta vo výške 10.000 eur," uzavrela hovorkyňa FS.