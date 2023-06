V Žiline odlovia diviačiu zver poľovníci počas júla

Žilina 25. júna (TASR) - Diviačiu zver, ktorá sa pohybuje po žilinskom Lesoparku Chrasť, poľovníci odlovia. Dohodla sa na tom s nimi samospráva po rokovaní v závere tohto týždňa. Odlov plánuje poľovnícke združenie zrealizovať počas júla. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Holienčíková.



Po monitoringu Lesoparku Chrasť odborníci zistili, že na jeho území sa pohybuje diviak a diviačica s mladými. Mesto preto odporučilo obyvateľom, aby do vyriešenia situácie návštevy lesoparku obmedzili. Dôvodov, prečo sa tam diviačia zver presunula, môže byť viacero. Primátor Peter Fiabáne ozrejmil, že túto situáciu môže spôsobovať prikrmovanie zveri či zanedbaná starostlivosť o pozemky zo strany ich majiteľov. Problémom môže byť podľa neho aj to, že majitelia majú napriek legislatíve psy pustené na voľno, čo môže u diviakov vzbudzovať nervozitu a strach.



Odlov diviakov chce poľovnícke združenie uskutočniť v čase, keď to bude možné, teda počas júla. "Spôsob odlovu je plne v kompetencii poľovníkov, ktorí plánujú diviačiu zver odloviť pomocou vnadiska, do ktorého ju prilákajú," opísala Holienčíková.



Poľovnícke združenie podľa nej zodpovedá za bezpečnosť pri love a zver potrebuje dostať na miesto, kde môže byť bezpečne odlovená. Umiestnenie vnadiska bude musieť schváliť príslušný lesný úrad.



"Mesto opätovne ubezpečuje občanov, že pokračuje v monitorovaní výskytu diviačej zveri všetkými dostupnými spôsobmi. Záleží mu na tom, aby zver obyvateľov neobmedzovala," ozrejmila Holienčíková.



Samospráva zároveň podľa nej prosí Žilinčanov o trpezlivosť a dodržiavanie pravidiel, dôležité je nevyhadzovať odpadky, starať sa o pozemky a psov držať na vôdzkach. "V lesoparku a jeho okolí budú preventívne nasadené dočasné hliadky mestskej polície. Mesto ani mestská polícia žiadny útok diviaka na človeka neevidujú," dodala.