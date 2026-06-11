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V Žiline odštartoval vzdelávací projekt o zálohovaní priamo na školách
Projekt prináša tému zálohovania a cirkulárnej ekonomiky priamo do školských lavíc.
Autor TASR
Žilina 11. júna (TASR) - Žilina sa stala prvým slovenským mestom, v ktorom odštartoval nový vzdelávací projekt Správcu zálohového systému (SZS) s názvom Metodický deň pre učiteľov základných škôl - Slovensko zálohuje. Jeho cieľom je priniesť tému zálohovania a cirkulárnej ekonomiky priamo do vyučovania prostredníctvom moderných metodických materiálov, interaktívnych aktivít a praktických nástrojov pre učiteľov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Projekt prináša tému zálohovania a cirkulárnej ekonomiky priamo do školských lavíc. Nadväzuje na už vytvorené metodické materiály a pracovné listy pre základné a stredné školy a premieňa ich na praktický nástroj vzdelávania. „Prostredníctvom interaktívnych aktivít, metodických dní a moderných vzdelávacích materiálov projekt podporuje rozvoj environmentálnej gramotnosti a pochopenia princípov obehového hospodárstva,“ priblížil generálny riaditeľ SZS Marián Áč.
Žilinský primátor Peter Fiabáne upozornil, že Žilina sa dlhodobo snaží byť mestom, ktoré o udržateľnosti nielen hovorí, ale ju aj aktívne podporuje. „Teší ma, že práve naše mesto sa stalo pilotným miestom projektu. Máme školy otvorené inováciám, zanietených učiteľov a deti, ktoré sa chcú učiť a objavovať nové veci. Verím, že aj vďaka tejto iniciatíve sa podarí vychovať generáciu, pre ktorú bude zodpovedný prístup k životnému prostrediu prirodzenou súčasťou života,“ poznamenal Fiabáne.
Do projektu sa v Žiline zapojilo viac ako 30 učiteľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Počas metodického dňa si prakticky vyskúšali nové materiály a aktivity, ktoré môžu jednoducho zaradiť do vyučovania rôznych predmetov bez zvýšenia časovej či administratívnej záťaže.
Podľa riaditeľky odboru formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Petry Fridrichovej sú metodické materiály navzájom prepojené. „Reagujú na princípy kurikulárnej reformy v základom vzdelávaní aj na pravdepodobné výzvy v stredoškolskom vzdelávaní. Učitelia v nich nájdu zakomponované témy ako environmentálna gramotnosť, ktorá podporuje porozumenie vzťahu medzi človekom a životným prostredím, rozvíja kritické myslenie, pracuje s témou hodnôt a vedie žiakov k zodpovednému rozhodovaniu,“ doplnila Fridrichová.
Projekt prináša tému zálohovania a cirkulárnej ekonomiky priamo do školských lavíc. Nadväzuje na už vytvorené metodické materiály a pracovné listy pre základné a stredné školy a premieňa ich na praktický nástroj vzdelávania. „Prostredníctvom interaktívnych aktivít, metodických dní a moderných vzdelávacích materiálov projekt podporuje rozvoj environmentálnej gramotnosti a pochopenia princípov obehového hospodárstva,“ priblížil generálny riaditeľ SZS Marián Áč.
Žilinský primátor Peter Fiabáne upozornil, že Žilina sa dlhodobo snaží byť mestom, ktoré o udržateľnosti nielen hovorí, ale ju aj aktívne podporuje. „Teší ma, že práve naše mesto sa stalo pilotným miestom projektu. Máme školy otvorené inováciám, zanietených učiteľov a deti, ktoré sa chcú učiť a objavovať nové veci. Verím, že aj vďaka tejto iniciatíve sa podarí vychovať generáciu, pre ktorú bude zodpovedný prístup k životnému prostrediu prirodzenou súčasťou života,“ poznamenal Fiabáne.
Do projektu sa v Žiline zapojilo viac ako 30 učiteľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Počas metodického dňa si prakticky vyskúšali nové materiály a aktivity, ktoré môžu jednoducho zaradiť do vyučovania rôznych predmetov bez zvýšenia časovej či administratívnej záťaže.
Podľa riaditeľky odboru formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Petry Fridrichovej sú metodické materiály navzájom prepojené. „Reagujú na princípy kurikulárnej reformy v základom vzdelávaní aj na pravdepodobné výzvy v stredoškolskom vzdelávaní. Učitelia v nich nájdu zakomponované témy ako environmentálna gramotnosť, ktorá podporuje porozumenie vzťahu medzi človekom a životným prostredím, rozvíja kritické myslenie, pracuje s témou hodnôt a vedie žiakov k zodpovednému rozhodovaniu,“ doplnila Fridrichová.