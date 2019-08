V Žiline opravili zlý technický stav na štyroch detských ihriskách

Rekonštrukcia si vyžiadala investíciu 76.000 eur.

Žilina 6. augusta (TASR) – Mesto Žilina opäť otvorilo detské ihriská na Nanterskej, Nitrianskej a Limbovej ulici a na Ulici Jura Hronca, ktoré muselo opraviť pre zlý technický stav. Rekonštrukcia si vyžiadala investíciu 76.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Doplnila, že ihriská podľa záverov ročnej revíznej kontroly nezodpovedali platným normám. "Herné prvky boli zastarané a poškodené, neboli osadené podľa noriem a na ihriskách chýbali dopadové plochy. Rekonštrukciou sa tieto nedostatky odstránili a plochy môžu opäť slúžiť deťom," vysvetlila hovorkyňa mesta Žilina.



"Kontrola v marci zistila viacero nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie hrajúcich sa detí. Ihriská sme preto uzavreli a hľadali dodávateľa rekonštrukčných prác. Celý proces trval istý čas, čo pochopiteľne vyvolalo nevôľu rodičov, no naším zámerom bolo vytvoriť bezpečný priestor pre deti. Som rád, že ihriská máme otvorené a opäť sa do nich vrátil detský smiech a radosť," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne s tým, že opravu financovalo mesto zo svojho rozpočtu.



Mesto Žilina má v správe 155 detských ihrísk, pričom väčšina z nich je pôvodných a obsahuje kovové prvky. "Zvyšok ihrísk má novšie prvky, prípadne kombináciu starých a nových prvkov. Do údržby detských ihrísk investuje samospráva ročne približne 60.000 eur," dodala Zigová.