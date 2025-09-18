< sekcia Regióny
V Žiline otvoria 52. sezónu koncertom venovaným tvorbe Beethovena
Na otváracom koncerte sa ŠKO predstaví pod vedením šéfdirigenta Františka Maceka s huslistom Karolom Danišom.
Autor TASR
Žilina 18. septembra (TASR) - Štátny komorný orchester (ŠKO) Žilina odštartuje vo štvrtok o 19.00 h v Dome umenia Fatra svoju 52. koncertnú sezónu otváracím koncertom. TASR o tom informovala marketingová manažérka žilinského ŠKO Júlia Molnárová Kráľová.
Na otváracom koncerte sa ŠKO predstaví pod vedením šéfdirigenta Františka Maceka s huslistom Karolom Danišom. „Koncert bude venovaný tvorbe vrcholného predstaviteľa viedenského klasicizmu Ludwiga van Beethovena, tvorba ktorého tvorila dôležitú súčasť dramaturgie počas 51 rokov existencie ŠKO Žilina,“ uviedla Molnárová Kráľová.
O týždeň neskôr zavíta do Domu umenia Fatra mladý nemecký dirigent Niklas Benjamin Hoffman, držiteľ hlavnej ceny festivalu Allegrettto 2019. „Prvýkrát v histórii ŠKO Žilina privíta umelca z Bolívie. Klavirista José Navarro Silberstein predvedie Koncert a mol Roberta Schumanna, jeden z najkrajších klavírnych koncertov v hudobnej literatúre,“ podotkla Molnárová Kráľová.
Riaditeľ ŠKO Žilina Karel Hampl doplnil, že v novej sezóne pre obrovský záujem rozšírili aj ponuku vianočných koncertov. „V predvianočnom období si môžu návštevníci vybrať až z deviatich termínov koncertov v rámci troch vianočných programov. Určite odporúčam aj oba naše novoročné koncerty 15. a 16. januára 2026 s dirigentom Petrom Valentovičom a sopranistkou Evou Bodorovou,“ dodal Hampl.
Na otváracom koncerte sa ŠKO predstaví pod vedením šéfdirigenta Františka Maceka s huslistom Karolom Danišom. „Koncert bude venovaný tvorbe vrcholného predstaviteľa viedenského klasicizmu Ludwiga van Beethovena, tvorba ktorého tvorila dôležitú súčasť dramaturgie počas 51 rokov existencie ŠKO Žilina,“ uviedla Molnárová Kráľová.
O týždeň neskôr zavíta do Domu umenia Fatra mladý nemecký dirigent Niklas Benjamin Hoffman, držiteľ hlavnej ceny festivalu Allegrettto 2019. „Prvýkrát v histórii ŠKO Žilina privíta umelca z Bolívie. Klavirista José Navarro Silberstein predvedie Koncert a mol Roberta Schumanna, jeden z najkrajších klavírnych koncertov v hudobnej literatúre,“ podotkla Molnárová Kráľová.
Riaditeľ ŠKO Žilina Karel Hampl doplnil, že v novej sezóne pre obrovský záujem rozšírili aj ponuku vianočných koncertov. „V predvianočnom období si môžu návštevníci vybrať až z deviatich termínov koncertov v rámci troch vianočných programov. Určite odporúčam aj oba naše novoročné koncerty 15. a 16. januára 2026 s dirigentom Petrom Valentovičom a sopranistkou Evou Bodorovou,“ dodal Hampl.