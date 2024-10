V Žiline otvoria centrá na registráciu domácností pre množstvový zber

Žilina 27. októbra (TASR) - Od nového roka bude v Žiline zavedený množstvový zber komunálneho odpadu pre obyvateľov rodinných domov. V tejto súvislosti žilinská radnica otvorí šesť distribučných centier, v ktorých obyvatelia rodinných domov popri možnosti registrovať sa k množstvovému zberu dostanú štartovací balíček nástrojov na triedenie bioodpadu a k plošnému zavedeniu vrecového zberu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Distribučné centrá budú otvorené od 4. novembra. "Centrá sú strategicky rozmiestnené po území mesta tak, aby boli dostupné pre všetkých obyvateľov rodinných domov. Otváracie hodiny sú prispôsobené potrebám občanov, ktorí v nich vyriešia registráciu a preberú si bezplatný balíček aj počas soboty," uviedla Ondrášová.



Upozornila, že registráciu a voľbu frekvencie zvozu zmesového komunálneho odpadu či prípadné nahlásenie zberu bioodpadu zo záhrady musí zástupca domácnosti stihnúť do konca roka 2024. "Po príchode do distribučného centra sa musí preukázať dokladom totožnosti a po vyplnení formulára, ktorý elektronicky podpíše, dostane bezplatný štartovací balíček. V ňom nájde nástroje a pomôcky na triedenie bioodpadu a k plošnému zavedeniu vrecového zberu," poznamenala žilinská hovorkyňa.



Doplnila, že popri vreciach na zber triedeného odpadu, nálepiek s QR kódom na ich označenie a ročnej zásoby kompostovateľných vreciek samospráva poskytne domácnostiam prevetrávaný košík na zber kuchynského odpadu v interiéri a hnedú nádobu na vyloženie naplnených kompostovateľných vreciek s bioodpadom v deň zberu.



Množstvový zber komunálneho odpadu v Žiline zvýhodní obyvateľov produkujúcich menšie množstvo nevytriedených smetí. V rámci nových pravidiel si domácnosti zvolia veľkosť nádoby na uskladnenie komunálneho odpadu aj frekvenciu jej vývozu. Paušálny poplatok vo výške 49,60 eura bude platiť v roku 2025 pre všetkých obyvateľov bytových domov a tie domácnosti z rodinných domov, ktoré sa do novému systému neprihlásia.