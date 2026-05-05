V Žiline otvorili Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku
Prináša nový, komplexný a ľudsky orientovaný prístup k ženám počas tehotenstva aj po pôrode.
Autor TASR
Žilina 5. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline otvorila v utorok Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku, ktoré prináša nový, komplexný a ľudsky orientovaný prístup k ženám počas tehotenstva aj po pôrode. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
„Nové centrum žilinskej pôrodnice prepája odborníkov z rôznych oblastí tak, aby ženy dostali kontinuálnu, individualizovanú a dostupnú starostlivosť pod jednou strechou. Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku je určené pre tehotné ženy, ideálne od druhého trimestra, ako aj pre ženy v období šestonedelia,“ priblížila Fialová.
Komplexnú starostlivosť zabezpečuje multidisciplinárny tím zložený z gynekológa-pôrodníka, pôrodnej asistentky, fyzioterapeuta, neonatológa a laktačnej špecialistky s ambíciou rozšírenia aj o psychologickú podporu. Neoddeliteľnou súčasťou je individuálna príprava na pôrod, ktorá zahŕňa odborné sprevádzanie počas tehotenstva, prácu s telom, ako aj nácvik praktických zručností či podporu optimálnej polohy bábätka.
„Našou snahou je spoznať príbeh každej ženy a jej tehotenstva, pričom chceme priniesť podporu nielen v závere tehotenstva, ale počas celej cesty. Vďaka tomu dokážeme lepšie reagovať na individuálne potreby pacientiek a vytvárať prostredie dôvery, ktoré je pre priebeh tehotenstva aj samotného pôrodu kľúčové,“ vysvetlil primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina Ladislav Tomša.
Medzi zásadné prínosy centra patrí podľa jeho slov individualizovaný prístup a možnosť objednať sa na konkrétny čas ku konkrétnemu odborníkovi. „Umožňuje to lepšie plánovanie starostlivosti a dostatok priestoru na riešenie individuálnych potrieb. Dôležitým pilierom je nadväznosť starostlivosti po pôrode, kedy ponúkame priestor pre poradenstvo a podporu šestonedieľok aj nad rámec krátkodobej hospitalizácie,“ doplnil Tomša.
Súčasťou otvorenia nového centra bolo i symbolické zasadenie prvého Stromu života ako akt podčiarkujúci význam nového centra a prepojenie so životom a rodinou. Strom života, ktorý venoval riaditeľ žilinskej nemocnice Juraj Kacian, je venovaný všetkým deťom narodeným v žilinskej pôrodnici v roku 2025.
