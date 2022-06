V Žiline otvorili nový osemdráhový štadión, spĺňa svetové parametre

Žilina 27. júna (TASR) - V Žiline v pondelok slávnostne otvorili nový atletický štadión s ôsmimi dráhami a 400-metrovým oválom. Areál na Veľkom Diele spĺňa medzinárodné parametre, má certifikát Svetovej atletiky (WA) a bude slúžiť profesionálnym športovcom, študentom tamojšej univerzity i verejnosti. Mesto o tom informovalo na svojej webstránke.



Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnilo viac ako sto pozvaných hostí, medzi plejádou športových osobností nechýbal riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica a olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth. Slávnostné prvé kolo na novej dráhe si zabehli bežci a bežkyne viacerých generácií, od mladších žiakov až po bývalých atlétov.



Hlavná tribúna ponúka miesto pre 300 divákov, k tomu môžu pribudnúť prenosné tribúny. Červená tartanová dráha, sektory pre technické disciplíny a nová trávnatá plocha by mali byť plne k dispozícii v septembri tohto roka.



"Som veľmi rád, že dnes môžeme prezentovať projekt, ktorý je ukážkou dobrej spolupráce Žilinskej univerzity, mesta Žilina i Slovenského atletického zväzu. Atletický štadión spĺňa svetové parametre a isto bude dejiskom mnohých súťaží, ako aj miestom prípravy nielen žilinských atlétov. Želám širokej verejnosti, športovým klubom a študentom univerzity na novom štadióne mnoho športových zážitkov," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Na slávnosti boli okrem ďalších aj rektor Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Jandačka, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru a zhotoviteľa diela. Slovenský atletický zväz pri tejto príležitosti udelil dekrét Žilinčanke Alene Hejtmánkovej–Holárkovej, ktorú uviedol do Siene slávy slovenskej atletiky.



"Na výstavbe atletického štadióna sa spolupodieľali univerzita a mesto v sume viac ako dva milióny eur. K investícii prispel aj Slovenský atletický zväz čiastkou 400-tisíc eur. UNIZA vybudovala vo vlastnej réžii aj ďalšie dve multifunkčné ihriská, ktoré sú súčasťou športoviska a budú ich využívať študenti a zamestnanci univerzity," uviedol portál zilina.sk.



Atletický štadión bude otvorený pre verejnosť s voľným vstupom od 18. do 31. júla, potrebná je však registrácia prostredníctvom webstránky atletickystadion.uniza.sk, kde budú aktuálne informácie vrátane prevádzkového poriadku. Atletický štadión je oplotený, chránený kamerovým systémom, vchádzať sa bude cez turniketové brány a o celý areál sa bude starať Ústav telesnej výchovy. V rámci štadióna budú k dispozícii aj sektory na vrh guľou, skok do výšky, skok do diaľky a skok o žrdi, hod diskom, hod kladivom a hod oštepom.