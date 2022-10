V Žiline otvorili podpornú skupinu pre onkologických pacientov

Žilina 11. októbra (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline otvorili bezplatnú podpornú skupinu pre onkologických pacientov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej ju zriadila Liga proti rakovine.



"Cieľom stretnutí je pomôcť ľuďom, bojujúcim so zhubným ochorením, nájsť bezpečné miesto na zdieľanie svojich pocitov, otázok. Ale tiež získať podporu a nové možnosti na zlepšenie kvality ich života v čase liečby," uviedla hovorkyňa nemocnice.



Onkologické ochorenie prináša podľa primárky oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Dagmar Sudekovej mimoriadnu fyzickú i psychickú záťaž. "Na našom oddelení začne ročne liečbu viac ako 800 novo diagnostikovaných onkopacientov, ktorí sa v zlomku sekundy ocitnú v úplne novej a nesmierne náročnej situácii. Začínajú nielen boj s rakovinou, ale zároveň so samým sebou. Preto je veľmi dôležité, že fungujú rôzne podporné skupiny, vedené skúsenými odborníkmi," priblížila primárka žilinskej onkológie.



Bezplatnú podpornú skupinu pre onkologických pacientov nájdu záujemcovia v žilinskej nemocnici každý druhý utorok v mesiaci. "Veríme, že onkopacienti využijú túto možnosť, prídu sa podeliť so skúsenosťami či ťažkosťami a aj touto cestou nájdu odpovede na otázky, ktoré ich trápia," dodala Sudeková.