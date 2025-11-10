< sekcia Regióny
V Žiline otvorili Školu ukrajinistiky, je štvrtou na Slovensku
Na otvorení Školy ukrajinistiky spolupracoval Ukrajinský dom Žilina s miestnou samosprávou.
Autor TASR
Žilina 10. novembra (TASR) - V centre informácií a podpory Žilinský Maják otvorili v pondelok Školu ukrajinistiky. Žilina je po Bratislave, Košiciach a Prešove štvrtým mestom na Slovensku, kde tento projekt začal fungovať. Na otvorení sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Myroslav Kastran.
„Deti chodia pravidelne do slovenskej školy, ale potom cez víkendy alebo behom pracovného týždňa v popoludňajších hodinách idú do ukrajinskej školy. Cieľom je zachovať vzťah dieťaťa s Ukrajinou, aby nezabudlo ukrajinský jazyk, a aby bol zabezpečený jeho rozvoj vo vzťahu k ukrajinskej kultúre a histórii,“ uviedol Kastran.
Na otvorení Školy ukrajinistiky spolupracoval Ukrajinský dom Žilina s miestnou samosprávou. „My sme vybudovali Žilinský Maják nielen pre potreby ľudí z Ukrajiny, ale pre kohokoľvek, kto musí utiecť pred nejakým problémom vo svojej rodnej krajine. Zriadenie takejto školy pre ukrajinské deti je symbolom presne takéhoto prístupu nášho mesta a našej ochoty pomáhať,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne.
Škola bude priestorom pre štúdium ukrajinského jazyka, kultúry a dejín, ale aj miestom stretávania, porozumenia a spoločnej integrácie do života mesta. Koordinátorka projektu Olesya Basarab poznamenala, že v prvej fáze bude škola fungovať trikrát týždenne v popoludňajších hodinách.
Deti absolvujú hodiny ukrajinského jazyka, literatúry, dejín, ale aj náuky o spoločnosti či geografie. „Začali sme so 42 prihlásenými deťmi, ktoré sme rozdelili do dvoch skupín. Po rozbehnutí celého projektu budeme o Škole ukrajinistiky ešte viac informovať v školách,“ dodala Basarab.
