V Žiline platia obmedzenia na uliciach 1. mája a J. Milca
Doplnila, že výstavba je etapizovaná do desiatich samostatných fáz, pričom obmedzenia na cestách a chodníkoch budú platiť do 4. novembra.
Autor TASR
Žilina 15. októbra (TASR) - Najbližšie tri týždne budú v Žiline čiastočne uzavreté ulice 1. mája a J. Milca vrátane priľahlých chodníkov. Dôvodom je kladenie nových inžinierskych sietí spojené s výkopovými prácami. TASR o tom v stredu informovala vedúca komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.
„Výkopy budú počas výstavby priebežne prekryté oceľovými platňami s cieľom zachovať čiastočnú prejazdnosť a priechodnosť priestoru,“ priblížila Gazdíková.
