Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Regióny

V Žiline platia obmedzenia na uliciach 1. mája a J. Milca

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Doplnila, že výstavba je etapizovaná do desiatich samostatných fáz, pričom obmedzenia na cestách a chodníkoch budú platiť do 4. novembra.

Autor TASR
Žilina 15. októbra (TASR) - Najbližšie tri týždne budú v Žiline čiastočne uzavreté ulice 1. mája a J. Milca vrátane priľahlých chodníkov. Dôvodom je kladenie nových inžinierskych sietí spojené s výkopovými prácami. TASR o tom v stredu informovala vedúca komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.

„Výkopy budú počas výstavby priebežne prekryté oceľovými platňami s cieľom zachovať čiastočnú prejazdnosť a priechodnosť priestoru,“ priblížila Gazdíková.

Doplnila, že výstavba je etapizovaná do desiatich samostatných fáz, pričom obmedzenia na cestách a chodníkoch budú platiť do 4. novembra.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete