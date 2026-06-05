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V Žiline pokračujú prípravy na reguláciu parkovania
O necelé dva mesiace nadobudnú účinnosť nové pravidlá parkovania pre obyvateľov žilinských sídlisk Hliny a Bôrik.
Autor TASR
Žilina 5. júna (TASR) - O necelé dva mesiace nadobudnú účinnosť nové pravidlá parkovania pre obyvateľov žilinských sídlisk Hliny a Bôrik. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, záujemcovia si môžu už teraz vybaviť parkovacie karty prostredníctvom online systému alebo osobne v klientskom centre na Mestskom úrade v Žiline.
Registrácia do parkovacieho systému a nákup parkovacích kariet prebieha prostredníctvom webovej stránky parkovanie.zilina.sk. „Obyvatelia si môžu vybrať rezidentskú, abonentskú alebo mestskú parkovaciu kartu, ako aj dĺžku jej platnosti na tri, šesť alebo 12 mesiacov. Súčasťou ponuky sú aj návštevnícke parkovacie karty s platnosťou jeden alebo tri dni,“ priblížila Ondrášová.
Vedúci oddelenia parkovania Mestského úradu v Žiline Tomáš Gáll upozornil, že vďaka prepojeniu systému na štátne registre dokážu veľkú časť žiadostí vybaviť automaticky. „Obyvatelia tak získajú parkovaciu kartu rýchlejšie a bez zbytočnej administratívy. Ak si situácia vyžaduje individuálne posúdenie, napríklad pri leasingových vozidlách, žiadosť spracujú pracovníci klientskeho centra, pričom celý proces je vo väčšine prípadov možné dokončiť naďalej online,“ uviedol Gáll.
Ak nie je možné niektoré údaje overiť automaticky, žiadosť bude postúpená na individuálne spracovanie pracovníkom klientskeho centra. „Ani v takom prípade však spravidla nie je potrebná osobná návšteva úradu a po doplnení požadovaných dokladov je možné proces úspešne dokončiť elektronicky,“ dodal Gáll s tým, že pre obyvateľov, ktorí uprednostňujú osobné vybavenie alebo potrebujú pomoc s registráciou a podaním žiadosti, je k dispozícii Klientske centrum Mestského úradu v Žiline.
Registrácia do parkovacieho systému a nákup parkovacích kariet prebieha prostredníctvom webovej stránky parkovanie.zilina.sk. „Obyvatelia si môžu vybrať rezidentskú, abonentskú alebo mestskú parkovaciu kartu, ako aj dĺžku jej platnosti na tri, šesť alebo 12 mesiacov. Súčasťou ponuky sú aj návštevnícke parkovacie karty s platnosťou jeden alebo tri dni,“ priblížila Ondrášová.
Vedúci oddelenia parkovania Mestského úradu v Žiline Tomáš Gáll upozornil, že vďaka prepojeniu systému na štátne registre dokážu veľkú časť žiadostí vybaviť automaticky. „Obyvatelia tak získajú parkovaciu kartu rýchlejšie a bez zbytočnej administratívy. Ak si situácia vyžaduje individuálne posúdenie, napríklad pri leasingových vozidlách, žiadosť spracujú pracovníci klientskeho centra, pričom celý proces je vo väčšine prípadov možné dokončiť naďalej online,“ uviedol Gáll.
Ak nie je možné niektoré údaje overiť automaticky, žiadosť bude postúpená na individuálne spracovanie pracovníkom klientskeho centra. „Ani v takom prípade však spravidla nie je potrebná osobná návšteva úradu a po doplnení požadovaných dokladov je možné proces úspešne dokončiť elektronicky,“ dodal Gáll s tým, že pre obyvateľov, ktorí uprednostňujú osobné vybavenie alebo potrebujú pomoc s registráciou a podaním žiadosti, je k dispozícii Klientske centrum Mestského úradu v Žiline.