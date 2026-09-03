< sekcia Regióny
V Žiline pomôže s odstraňovaním grafitov nové zariadenie
Žilinský primátor doplnil, že v blízkom čase by chceli nové zariadenie využiť na odstránenie grafiti na objekte verejných toaliet na Námestí Andreja Hlinku a v dvoch podchodoch.
Autor TASR
Žilina 3. septembra (TASR) - S odstraňovaním grafitových nápisov a čistením travertínových obkladov na žilinskom Bulvári pomôže nové zariadenie. Primátor Peter Fiabáne na štvrtkovom tlačovom brífingu informoval, že investíciu za približne 15.000 eur zabezpečila mestská spoločnosť Technické služby mesta Žilina (TSMŽ) a radnica zariadenie plánuje využiť aj pri čistení ďalších mestských objektov.
Podľa primátora znečistené travertínové obklady výrazne znižujú celkový vizuálny dojem, a preto je ich obnova prvým nevyhnutným krokom k vylepšeniu verejného priestoru na Bulvári. „Naším plánom je v tejto testovacej prevádzke vyčistiť všetky štyri rohy a stredové časti, ktoré sú charakterizované laubňami,“ uviedol Fiabáne s tým, že na financovanie čistenia sa použije aj výnos z minuloročnej dobrovoľnej zbierky vo výške približne 2700 eur.
Ako priblížil Ján Fedorko z TSMŽ, nové zariadenie funguje na princípe tlakového pieskovania. „Zamerali sme sa na to, aby bol stroj čo najtichší, bezprašný a aby mal čo najvyšší účinok. Stroj používa granulát, ktorý je stopercentne ekologický, čo je výborné pre životné prostredie,“ poznamenal Fedorko.
Žilinský primátor doplnil, že v blízkom čase by chceli nové zariadenie využiť na odstránenie grafiti na objekte verejných toaliet na Námestí Andreja Hlinku a v dvoch podchodoch. „Je to však len začiatok veľmi dlhej cesty. Naše objekty a verejné priestory sú týmito nápismi naozaj veľmi znehodnotené,“ dodal Fiabáne.
Podľa primátora znečistené travertínové obklady výrazne znižujú celkový vizuálny dojem, a preto je ich obnova prvým nevyhnutným krokom k vylepšeniu verejného priestoru na Bulvári. „Naším plánom je v tejto testovacej prevádzke vyčistiť všetky štyri rohy a stredové časti, ktoré sú charakterizované laubňami,“ uviedol Fiabáne s tým, že na financovanie čistenia sa použije aj výnos z minuloročnej dobrovoľnej zbierky vo výške približne 2700 eur.
Ako priblížil Ján Fedorko z TSMŽ, nové zariadenie funguje na princípe tlakového pieskovania. „Zamerali sme sa na to, aby bol stroj čo najtichší, bezprašný a aby mal čo najvyšší účinok. Stroj používa granulát, ktorý je stopercentne ekologický, čo je výborné pre životné prostredie,“ poznamenal Fedorko.
Žilinský primátor doplnil, že v blízkom čase by chceli nové zariadenie využiť na odstránenie grafiti na objekte verejných toaliet na Námestí Andreja Hlinku a v dvoch podchodoch. „Je to však len začiatok veľmi dlhej cesty. Naše objekty a verejné priestory sú týmito nápismi naozaj veľmi znehodnotené,“ dodal Fiabáne.