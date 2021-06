V Žiline postavia atletický štadión za dva milióny eur

Žilina 29. júna (TASR) – Mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) spolu postavia atletický štadión. Na predpokladaných nákladoch vo výške približne dva milióny eur sa budú podieľať rovnakou časťou. Žilinskí mestskí poslanci odobrili zámer na utorkovom zasadnutí.



Atletický stánok by mal do leta budúceho roka vzniknúť na pozemkoch UNIZA s výmerou takmer 17.800 štvorcových metrov (m2). "Aktuálne sa na pozemku nachádza zastaraná atletická dráha a trávnatá plocha, ktorá už nie je vhodná na športovanie," doplnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Po kolaudácii športoviska bude jeho prevádzku zabezpečovať univerzita. "Náklady i prípadné príjmy si budú mesto s univerzitou deliť rovnakým dielom. Ide najmä o mzdové náklady na zamestnancov, údržbu, energie, údržbu trávnika, futbalového ihriska a podobne. V prípade, ak by UNIZA mala záujem pozemok predávať, ponúkne ho prednostne na odkúpenie mestu za cenu stanovenú aktuálnym znaleckým posudkom," uviedol Miškovčík.



"Dlhodobým zámerom vedenia mesta je podporovať športovcov, športové kluby a vytvárať podmienky pre športovú činnosť. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť s UNIZA projekt, ktorý má širokú podporu. Po vybudovaní bude športovisko slúžiť nielen vysokoškolákom, ale aj vrcholovým a rekreačným športovcom," priblížil primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.



Rektor UNIZA Jozef Jandačka schválenie spolupráce so samosprávou uvítal. "Je veľmi dôležité, že športový areál bude slúžiť nielen univerzite, ale aj mestu. Atletický štadión bude spĺňať štandardy Medzinárodnej atletickej organizácie IAAF. Budú sa na ňom konať rôzne preteky a súťaže na svetovej úrovni. Teda aj časy, ktoré vrcholoví športovci dosiahnu, sa budú rátať do rôznych klasifikácií," priblížil Jandačka.



Pri výstavbe sa počíta aj s vybudovaním bežeckej dráhy, futbalového ihriska, tribún, súčasťou bude automatická závlaha ihriska či umelé osvetlenie. "Na finančnom príspevku jeden milión eur od UNIZA sa bude časťou v hodnote 400.000 eur podieľať prostredníctvom refundácie aj Slovenský atletický zväz. V zmysle zmluvy o realizácii národného športového projektu budú zväzu po dobudovaní športoviska poskytnuté bezplatné vstupy pre reprezentantov SR v atletike na absolvovanie tréningového procesu," dodal hovorca mesta Žilina.