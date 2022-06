V Žiline pribudlo osem virtuálnych staníc zdieľaných bicyklov

Žilina 3. júna (TASR) – V Žiline pribudlo od stredy (1. 6.) osem nových virtuálnych staníc zdieľaných bicyklov. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka stála žilinskú radnicu investícia do rozšírenia vyše 36.000 eur a jej súčasťou je zvýšenie počtu bicyklov o 22.



Doplnil, že nadšenci bicyklovania si tento rok môžu vypožičať 145 bicyklov. "Nájdu ich na 21 staniciach a na ôsmich virtuálnych staniciach. Služba zdieľaných bicyklov vďaka Nadácii Kia Slovakia zostáva pre užívateľov naďalej bezplatná pri dodržaní platných pravidiel, a to 30-minútového intervalu výpožičky a miesta vrátenia bicykla," uviedol Miškovčík.



Projekt zdieľaných bicyklov v Žiline vlani zaznamenal 148.992 prenájmov bicyklov s priemernou dĺžkou výpožičky 12 minút. "Najsilnejšími mesiacmi boli jún s 24.856 výpožičkami a júl s 23.568 výpožičkami. Najvyťaženejšie stanice sú dlhodobo Námestie A. Hlinku a COOP Polomská na sídlisku Vlčince. Naopak, najmenej frekventované stanice sú Lesopark a v minulom roku aj UNIZA. To zapríčinila absencia študentov na Žilinskej univerzite v Žiline v súvislosti s protipandemickými opatreniami," dodal hovorca mesta Žilina.