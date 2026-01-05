< sekcia Regióny
V Žiline pribudnú tri úseky cyklotrás s celkovou dĺžkou 1,4 km
Autor TASR
Žilina 5. januára (TASR) - Žilinská radnica pripravuje rozšírenie cyklistickej infraštruktúry na sídlisku Vlčince. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, sieť cyklotrás sa rozrastie o takmer 1,4 kilometra vďaka projektu v hodnote viac ako 356.000 eur. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Projekt bude financovaný z prostriedkov vyčlenených pre Integrovanú územnú stratégiu Žilinského samosprávneho kraja. „Prvý z troch úsekov doplní chýbajúcu časť cyklotrasy, ktorá spája Vodné dielo a mestské časti Rosinky a Vlčince s centrom mesta,“ priblížila Ondrášová.
Druhý úsek sa začne pri križovatke ulíc Svätého Cyrila a Metoda a Pri celulózke. „Pokračovať bude obojsmernými cyklistickými pruhmi a následne formou cyklopiktokoridoru až ku kruhovému objazdu, kde sa napojí na plánovaný tretí úsek cyklotrasy V9. Ten spojí ulice Univerzitná a Za plavárňou spoločným chodníkom pre chodcov a cyklistov v šírke štyri a pol metra,“ upresnila Ondrášová.
Doplnila, že súčasné samostatné časti cyklotrasy budú zlúčené a povrch upravený na polopriepustnú zámkovú dlažbu. Vzniknú tam aj nové zelené pásy s výsadbou stromov, ktoré zlepšia estetiku a ekologickú hodnotu územia.
