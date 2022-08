V Žiline profesionálni vojaci motivujú darcov Gabčíkovou kvapkou krvi

Žilina 15. augusta (TASR) – Pomôcť vyriešiť nedostatok krvi a osloviť najmä prvodarcov je cieľom 13. ročníka kampane Gabčíkova kvapka krvi. Sily pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR a Národná transfúzna služba (NTS) v Žiline ju pripravili počas tohto a nasledujúceho pracovného týždňa.



"Kampaň je otvorená nielen pre vojakov, ale pre všetkých. Snažíme sa prilákať čo najviac ľudí ochotných darovať krv. Ide najmä o cieľovú skupinu prvodarcov. Kampaň organizujeme v lete, pretože je väčší odbyt krvi, ale nižší príjem," vysvetlil hovorca Síl pre špeciálne operácie OS SR Mário Pažický.



Do Gabčíkovej kvapky krvi sa môžu záujemcovia zapojiť v žilinskej NTS do 19. augusta a od 22. do 26. augusta. "Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín od 7.00 do 14.00 h, s výnimkou utorka, keď je možné darovať krv od 7.00 do 17.00 h. V súvislosti s dovolenkovým obdobím a zvýšeným cestovaním do zahraničia upozorňujeme, že darovať krv po návrate z krajín Európskej únie (EÚ) je možné po siedmich dňoch a po návrate z krajín mimo EÚ po 28 dňoch," uviedla projektová manažérka NTS Martina Frigová.