V Žiline rokujú o štúdii na rekonštrukciu pamiatkovej rezervácie

Žilina 24. februára (TASR) - Žilinská samospráva aktuálne rokuje s víťazmi architektonickej súťaže na rekonštrukciu mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) a priľahlých ulíc o spracovaní štúdie. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, štúdia zohľadní odporúčania odbornej poroty a tiež požiadavky pamiatkarov.



Súťaž na revitalizáciu historického centra Žiliny vyhrali architekti z ateliéru Zelený domov. "Víťazný návrh na rekonštrukciu Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc má za cieľ zlepšiť podmienky pre chodcov a vytvoriť esteticky i funkčne príjemný vstup do mestskej rezervácie, ktorý bude atraktívny pre všetkých Žilinčanov," priblížila Ondrášová.



Poznamenala, že pri realizácii by sa mala doplniť aj stromová alej a skrášliť vzhľad oporných stien v okolí Farských schodov. "Autori do návrhu zapracovali aj modrozelenú infraštruktúru s vodným prvkom, ktorý má potenciál zlepšiť mikroklímu námestia. Odborná porota ocenila celkovú vyváženosť štúdie a podčiarknutie historického charakteru námestia," doplnila Ondrášová.



Primátor Peter Fiabáne pripomenul, že v štúdii k rekonštrukcii MPR budú zapracované požiadavky Krajského pamiatkového úradu Žilina. "Táto inštitúcia má dokonca rozhodovacie kompetencie v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Celý proces rekonštrukcie bude rešpektovať historický charakter územia, pričom pripomienky miestneho pamiatkového úradu budú dôsledne zapracované pod dohľadom útvaru hlavného architekta," dodal Fiabáne.