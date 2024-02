V Žiline rozmiestnia v marci veľkokapacitné kontajnery na odpad

Žilina 24. februára (TASR) - Žilinská radnica spustí začiatkom marca jarnú etapu rozmiestňovania veľkokapacitných kontajnerov. Kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu postupne pristavia v jednotlivých mestských častiach od 4. marca do 21. apríla 2024. Informovala o tom vedúca komunikačného odboru žilinskej radnice Katarína Gazdíková.



Veľkokapacitné kontajnery pristavia podľa harmonogramu v jednotlivých lokalitách vždy od pondelka do nedele. Začnú v mestských častiach Budatín, Zástranie a Zádubnie. Ide o bezplatnú službu. Mesto rozmiestňuje veľkokapacitné kontajnery do jednotlivých častí mesta vždy na jar a na jeseň.



"Veľkokapacitné kontajnery sú určené prioritne na objemný odpad, ako sú podlahoviny, starý nábytok, bytové jadrá, matrace či detské kočíky. Nepatrí tam elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá alebo obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa tam nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie alebo konáre," zdôraznila Gazdíková.



Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania bezplatne odovzdať na zberných dvoroch na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať do zberného dvora v Považskom Chlmci. Pneumatiky sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.