V Žiline sa rodí menej detí, obľúbené mená sú Ema a Jakub

Žilina 14. januára (TASR) - Trend klesajúceho počtu narodených detí v Žiline pokračuje, vlani prišlo na svet opäť menej novorodeniatok ako roky predtým. Oproti roku 2022 bolo aj menej sobášov a rozvodov. Čísla žilinskej matriky zároveň ukázali nižšiu mortalitu. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mestského úradu Katarína Gazdíková.



Počas vlaňajška sa v Žiline narodilo spolu 1532 bábätiek, čo je o 119 detí menej ako v roku 2022. "Do rodín pribudlo viac chlapcov ako dievčat, 740 malých Žilinčaniek a 792 malých Žilinčanov dostalo väčšinou tradičné mená," poznamenala Gazdíková.



Z údajov zo žilinskej matriky vyplýva, že obľúbené mená v roku 2023 boli Eliška, Ema, Diana, Jakub, Adam či Šimon. Matrikárky vlani zapisovali do rodných listov aj netradičné ženské mená, ako Elif, Chloe, Faustyna, Aurora či Cyntia. Medzi chlapčenskými menami to boli Sabri, Leon, Levi či Kalen.



V roku 2023 si 'áno' povedalo spolu 378 párov, čo je o 70 menej ako v predchádzajúcom roku. "Žilinčania opäť uprednostnili civilné sobáše, ktorých sa spolu vykonalo 207. Naopak, 135 párov sa rozhodlo ukončiť spoločný život rozvodom, čo je o 38 rozvedených manželstiev menej ako v roku 2022," povedala Gazdíková.



Čísla v štatistike ukázali, že na území mesta sa znížila aj mortalita. Matričný úrad vlani zaznamenal celkovo 1415 úmrtí, čo je o 31 menej ako v roku 2022.