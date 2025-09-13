< sekcia Regióny
VIDEO: V Žiline sa uskutočnil 4. ročník rodinného festivalu Mrvenica
Sprievodným podujatím boli nielen remeselné dielne, ale aj exteriérová výstava fotografií Desať právd o fujare.
Autor TASR
Žilina 13. septembra (TASR) - V areáli Stanice Žilina - Záriečie sa v sobotu uskutočnil štvrtý ročník rodinného festivalu Mrvenica. V spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom (KKS) v Žiline a Stanicou Žilina - Záriečie ho pripravil Klub autentického folklóru (KAF) Hojana.
„Je to rodinný festival pre deti a rodičov, kde možno vidieť rôzne detské folklórne súbory. Zároveň sa tu môžu účastníci festivalu naučiť rôzne detské hry, ale aj tance, ktoré ich učíme v školičkách tanca. Prišla aj Zuzana Burianová, ktorá má pohybový workshop pre rodičov s deťmi,“ priblížila dianie na festivale Lucia Bačkorová z KAF Hojana.
V priebehu dňa sa návštevníkom festivalu predstavili detské folklórne súbory Hajovček zo Strečna a Kelčovan z Čadce. Dve divadelné predstavenia pre deti Krutohlavý les odohrali členovia Divadla Houže.
Sprievodným podujatím boli nielen remeselné dielne, ale aj exteriérová výstava fotografií Desať právd o fujare, ktorá bola zároveň pozvánkou na výstavu realizovanú v Makovického dome v Žiline. Tú pripravilo žilinské KKS pri príležitosti 20. výročia zápisu fujary do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
