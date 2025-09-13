Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: V Žiline sa uskutočnil 4. ročník rodinného festivalu Mrvenica

Na snímke divadelné predstavenie Divadla Houže počas 4. ročníka rodinného festivalu Mrvenica v sobotu 13. septembra 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Sprievodným podujatím boli nielen remeselné dielne, ale aj exteriérová výstava fotografií Desať právd o fujare.

Žilina 13. septembra (TASR) - V areáli Stanice Žilina - Záriečie sa v sobotu uskutočnil štvrtý ročník rodinného festivalu Mrvenica. V spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom (KKS) v Žiline a Stanicou Žilina - Záriečie ho pripravil Klub autentického folklóru (KAF) Hojana.

Je to rodinný festival pre deti a rodičov, kde možno vidieť rôzne detské folklórne súbory. Zároveň sa tu môžu účastníci festivalu naučiť rôzne detské hry, ale aj tance, ktoré ich učíme v školičkách tanca. Prišla aj Zuzana Burianová, ktorá má pohybový workshop pre rodičov s deťmi,“ priblížila dianie na festivale Lucia Bačkorová z KAF Hojana.

V priebehu dňa sa návštevníkom festivalu predstavili detské folklórne súbory Hajovček zo Strečna a Kelčovan z Čadce. Dve divadelné predstavenia pre deti Krutohlavý les odohrali členovia Divadla Houže.



Sprievodným podujatím boli nielen remeselné dielne, ale aj exteriérová výstava fotografií Desať právd o fujare, ktorá bola zároveň pozvánkou na výstavu realizovanú v Makovického dome v Žiline. Tú pripravilo žilinské KKS pri príležitosti 20. výročia zápisu fujary do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Na snímke vystúpenie Detského folklórneho súboru (DFSk) Hajovček počas 4. ročníka rodinného festivalu Mrvenica v sobotu 13. septembra 2025 v Žiline.
Foto: TASR - Daniel Stehlík
