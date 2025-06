V Žiline sa začína 18. ročník festivalu animácie Fest Anča

Žilina 24. júna (TASR) - V Žiline sa v utorok začína 18. ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Počas šiestich dní ponúka pestrú selekciu krátkych aj celovečerných animovaných filmov, ktorých ústrednou témou sú Naše telá. Festival potrvá do nedele 29. júna.



„Po minuloročnej Nočnej more sme sa rozhodli, že chceme ísť do niečoho sugestívnejšieho, príjemnejšieho, do niečoho, čo bude možno aj každému bližšie. V téme sa budeme pozerať nielen na to, ako naše telá vyzerajú, ale ako ich vnímame, aké je to žiť vo svojom tele,“ poznamenala k téme festivalu jeho riaditeľka Ivana Sujová.



Hlavnou hostkou festivalu je japonská animátorka Sawako Kabuki, ktorá predstaví svoje medzinárodne oceňované filmy v programe s názvom Hanba? Tú nepoznám! Do Žiliny zavíta aj dánska animátorka Sara Koppel, ktorá sa už niekoľko rokov venuje stále aktuálnym témam intimity a slobody.



Na Fest Anču 2025 sa prihlásilo rekordných 1800 krátkych animovaných filmov z 83 krajín, z nich sa 218 dostalo do oficiálneho výberu. Víťazné filmy vyhlási medzinárodná porota v sobotu 28. júna v Mestskom divadle Žilina. Súčasťou festivalu bude aj Študentské fórum v žilinskej Novej synagóge, na ktorom sa zúčastní 60 študentov a pedagógov z 12 európskych univerzít.