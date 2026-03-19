V Žiline sa začína komplexná rekonštrukcia budovy radnice
Autor TASR
Žilina 19. marca (TASR) - V Žiline sa začína komplexná rekonštrukcia budovy mestskej radnice na Mariánskom námestí, ktorá prinesie moderné a reprezentatívne priestory pre spoločenský život mesta a jeho obyvateľov. Hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová informovala, že samospráva už odovzdala stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, ktorých ukončenie sa očakáva v roku 2028.
Historická budova sa dočká rozsiahlej obnovy, ktorá zároveň zachová jej pamiatkovú hodnotu. Náklady na jej rekonštrukciu sú vyčíslené na takmer 6,5 milióna eur, pričom takmer 5,5 milióna získalo mesto z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zvyšné prostriedky pochádzajú zo štátneho a z mestského rozpočtu.
„Obnova historickej radnice je pre Žilinu významným krokom. Zachovávame jedinečnú pamiatku v srdci mesta a súčasne vytvárame moderné a dôstojné priestory pre kultúrny a spoločenský život. Naším cieľom je, aby radnica po obnove slúžila obyvateľom aj návštevníkom mesta,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Zrekonštruovaná radnica má poskytnúť reprezentatívne zázemie na organizovanie slávnostných obradov, oceňovanie významných osobností, zasadnutia mestského zastupiteľstva či prijímanie oficiálnych návštev. Mesto chce v modernizovaných priestoroch realizovať aj výstavy a kultúrne podujatia pre verejnosť.
„Práce budú zahŕňať nielen modernizáciu interiéru, nové svetelné a zvukové vybavenie či moderné hygienické a odpočinkové priestory. Historické prvky budovy sa dočkajú reštaurovania a súčasťou bude aj sanácia vlhkosti stien. Zároveň sa obnoví strecha s fotovoltickou strešnou krytinou a obvodové konštrukcie, zmodernizujú sa systémy vykurovania, chladenia a vetrania,“ opísala hovorkyňa.
Projekt prinesie okrem bezbariérového prístupu do budovy aj environmentálne benefity. Vďaka energeticky úsporným riešeniam dôjde k zníženiu emisií oxidu uhličitého a úspora primárnej energie sa predpokladá na úrovni 60 percent.
