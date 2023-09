V Žiline sa začínajú Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Žilina 8. septembra (TASR) - Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2023 sa na Slovensku začínajú v piatok popoludní otváracím ceremoniálom na Mariánskom námestí v Žiline. Štátny tajomník ministerstva kultúry Matúš Bieščad priblížil, že tento rok je mottom osláv Dedičstvo ži!, ktoré zdôrazňuje význam živého a aktívneho kultúrneho dedičstva.



"Nebavíme sa len o tom hmotnom, ako sú artefakty v múzeách, galériách, ako sú budovy na námestiach, ale bavíme sa o tom, čo my z minulosti čerpáme vo forme tradícií, hudby, zvykov, tancov a iných výstupov ľudskej tvorivosti," poznamenal Bieščad.



Otvárací ceremoniál v Žiline ponúkne hudobné a kultúrne vystúpenia, vrátane účasti detí zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, kapely Topoľana či hudobnej skupiny Billy Barman s ženskou časťou súboru SĽUK. Vernisáž diel architekta Ferdinanda Čapka a investora Rudolfa Krupca sa uskutoční v Rosenfeldovom paláci.



Podľa primátora mesta Petra Fiabáne Žilina má čo ponúknuť na kultúrnej mape Slovenska. "Nielen čo sa týka kultúrneho historického dedičstva, ale aj aktuálnej kultúry. Dnes chceme odprezentovať lokálne aj celoslovensky, prečo by práve Žilina mala otvoriť Európske dni kultúrneho dedičstva. Pevne verím, že najbližšie dni ukážu, čo v Žiline máme," poznamenal.



DEKD 2023 ponúka výber aktivít po celom Slovensku. Ide o viac ako 200 podujatí, ktoré označené logom DEKD možno nájsť na webovej stránke www.dekd.sk. Oslavy sa konajú v celej Európe vrátane Slovenska od 1. do 30. septembra.