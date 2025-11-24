< sekcia Regióny
V Žiline sa začínajú vianočné trhy,slávnostne ich otvoria 28. novembra
Pestrý program na Mariánskom námestí pre všetky vekové skupiny potrvá až do Silvestra.
Autor TASR
Žilina 24. novembra (TASR) - Na Mariánskom námestí v Žiline sa v pondelok začínajú tradičné vianočné trhy. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, ich slávnostné otvorenie so zážitkovým a hudobným programom je naplánované na piatok 28. novembra.
„Rozhodli sme sa otvoriť stánky na vianočných trhoch už od pondelka, aby mali ľudia viac času nasať sviatočnú atmosféru, vychutnať si vôňu punču a tradičných dobrôt. V piatok spoločne odštartujeme trhy v meste rozsvietením Mariánskeho námestia a výnimočným anjelským vystúpením Montiki. Zábava bude pokračovať koncertom Veroniky Rabada, na ktorú nadviaže párty s obľúbenými vianočnými hitmi,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bude rozsvietenie jednotlivých častí vianočnej výzdoby - Betlehema, vianočnej gule, kolotoča a ďalších symbolov žilinských trhov.
Pestrý program na Mariánskom námestí pre všetky vekové skupiny potrvá až do Silvestra. „Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať ani známe mená, ako napríklad Celeste Buckingham, Tomáš Bezdeda, Leona Machálková či súrodenci Hečkovci. Najmenší sa aj tento rok môžu tešiť na Mikuláša v meste, rozsvietenie vianočného stromčeka a na vystúpenia detských kapiel Mici Mňau, Zahrajka a myšky Elišky či BimBamKuku,“ priblížila Ondrášová.
Doplnila, že hudobný vianočný program bude aj na Námestí Andreja Hlinku vždy v adventné stredy. Farské schody sa začiatkom vianočných trhov stanú dočasnou galériou s výstavou amatérskych fotografií na mestských paneloch. Okrem obľúbených kolotočov bude súčasťou trhov aj klzisko na Námestí Andreja Hlinku.
