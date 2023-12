V Žiline sa začne zber živých vianočných stromčekov od 8. januára

Žilina 29. decembra (TASR) - Zber živých vianočných stromčekov zo sídlisk a spred rodinných domov v Žiline sa začne od pondelka 8. januára. Potrvá do 16. februára 2024. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Použitý vianočný stromček je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a vyložiť na spoločné stojiská zberných nádob na komunálny a triedený odpad. "Prosíme, aby občania stromčeky nevyhadzovali do smetných nádob, nekládli ich na chodník a ani pred smetné nádoby, aby sa nesťažil prístup ku kontajnerom. A vyhodenie stromčeka prispôsobili nášmu harmonogramu, aby na ulici nezavadzali zbytočne dlho," vyzvalo mesto.



Stromčeky sa následne ekologicky zhodnotia. "Odvezú ich do kompostárne v Dolnom Hričove, kde sa z nich vytvorí kompost," doplnilo mesto.