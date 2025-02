V Žiline sa zapojili do systému množstvového zberu

Žilina 7. februára (TASR) - Možnosť zapojiť sa do systému množstvového zberu pre rok 2025 využilo v Žiline 6027 domácností z rodinných domov. Ich ročná úhrada za komunálny odpad tak bude závisieť od veľkosti nádoby a frekvencie jej vývozu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Pre prihlásenie sa k množstvovému zberu fungovalo v Žiline počas troch mesiacov šesť distribučných centier. "Možnosť prihlásiť sa do nového systému odpadového hospodárstva pre rodinné domy bola ukončená spolu s činnosťou distribučných centier k 31. januáru. Zvyšné domácnosti, ktoré sa k zberu neprihlásili, tak budú naďalej za odvoz komunálneho odpadu platiť paušálny poplatok," uviedla Ondrášová.



Žilinská samospráva už avizovala, že postupne bude redukovať aj stojiská na triedený odpad, čo môže komplikovať jeho zber najmä pre nezapojené rodinné domy. "Dobrou správou však je, že si od 1. marca v klientskom centre na mestskom úrade môžu bezplatne vyzdvihnúť vrecia na triedený odpad a vrecia na bioodpad. Práve ten z kuchyne často zaberá v nádobách najviac miesta," poznamenala Ondrášová.



Doplnila, že k vreciam domácnosti obdržia aj QR kódy, ktorými musia každé vrece označiť a vyložiť ho pred bránu domu v deň zvozu do 6.00 h. Harmonogram vývozu konkrétnej zbernej suroviny pre svoju mestskú časť nájdu občania na webovej stránke mesta.