V Žiline schválili projekt sociálnej inklúzie rómskej komunity

Žilina 21. septembra (TASR) – Žilinská samospráva zrealizuje do apríla 2024 projekt s názvom Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na pondelkovom (19. 9.) zasadnutí schválili, že osem projektových aktivít bude mesto financovať zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu sumou približne 380.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Projekt sa podľa neho zameria na pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania v základnej škole. "Ďalej na zlepšenie ich domácej prípravy, zvýšenie záujmu rodičov detí o predškolskú výchovu v materských školách, podporu a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania či prevencie straty bývania. V lokalite Bratislavskej ulice je plánované vybudovanie prvkov na workoutové aktivity mladých ľudí a vytvorenie šiestich pracovných miest pre lektorov z marginalizovaných komunít," uviedol hovorca mesta.



Doplnil, že jednou z úloh je aj priame zapájanie nájomníkov z rómskej komunity do starostlivosti o vlastné bývanie: "Prevzatie zodpovednosti za kvalitu a dôstojnosť vlastného bývania, čo by mala podporiť požičovňa pracovného náradia zriadená pri komunitnom centre. V projekte sa ráta s rekonštrukciou pôvodných priestorov komunitného centra z roku 2011 i nadstavbou, čím by sa mala rozšíriť ponuka nových sociálnych služieb."