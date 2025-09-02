< sekcia Regióny
V Žiline sprístupnili výstavu Desať právd o fujare
Výstava prevedie návštevníkov nielen históriou fujary, výrobnými technikami, hudobnými možnosťami, ale poukáže aj na artefakty súvisiace s pastierskym umením.
Autor TASR
Žilina 2. septembra (TASR) - V žilinskom Makovického dome sprístupnili v utorok výstavu Desať právd o fujare. Krajské kultúrne stredisko (KKS) v Žiline ju pripravilo pri príležitosti 20. výročia zápisu fujary do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Informoval o tom manažér kultúry KKS Matej Somr.
Výstava bude prístupná do 26. septembra každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h. „Slávnostná vernisáž sa uskutoční 18. septembra. Kurátorom výstavy je majster ľudovej umeleckej výroby v oblasti výroby fujár Michal Fiľo, autorkami sú kultúrna pracovníčka Ivona Křivánková a etnologička Viktória Válková,“ uviedol Somr.
Výstava prevedie návštevníkov nielen históriou fujary, výrobnými technikami, hudobnými možnosťami, ale poukáže aj na artefakty súvisiace s pastierskym umením. „Vystavujúcimi autormi sú Michal Fiľo z Banskej Bystrice, Pavel Smutný z Dúbrav, Alexander Králik zo Zvolena, Ondrej Selecký z Hrochote, Ľubomír Párička z Martina, Drahoš Daloš z Oravskej Polhory, Roman Bienik z Dolného Hričova, Vladimír Grieš z Vlach a František Kostúr z Kysuckého Nového Mesta,“ doplnil Somr.
Fujara sa do medzinárodného povedomia UNESCO dostala v roku 2005, keď bola vyhlásená za Majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Fujara sa tak zaradila medzi 43 unikátnych diel svetového kultúrneho dedičstva, ktoré UNESCO v tom roku ocenilo. O tri roky neskôr bola zapísaná aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
