V Žiline spustili pri dvoch základných školách projekt Bezpečné ulice

Žilina 3. septembra (TASR) - Zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl je cieľom projektu Bezpečné ulice, ktorý pilotne odštartoval pri dvoch základných školách (ZŠ) na žilinskom sídlisku Vlčince. Rodičia detí majú v ranných hodinách možnosť využiť špeciálne vyhradené parkovacie miesta. TASR o tom informovala Katarína Gazdíková z odboru komunikácie Mestského úradu v Žiline.



Žilinská radnica projektom reaguje na dopravné zápchy pri školách a záber miest na ceste a chodníkoch vozidlami. "Cieľom projektu je eliminovať prítomnosť áut v okolí školských zariadení a motivovať deti a ich rodičov k aktívnej mobilite, aby chodili do školy peši, prípadne využili bicykel či mestskú hromadnú dopravu," uviedla Gazdíková.



Jednou zo škôl zapojených do projektu je ZŠ s materskou školou sv. Gorazda, neďaleko ktorej vyhradila žilinská samospráva časť parkovacích miest slúžiacich na vysadenie detí. "Z dopravného mapovania sme zistili, že vo vnútrobloku na Černovskej ulici dochádza k dopravnej zápche a neprehľadnej situácii v dôsledku parkovania vodičov, ktorí ráno vozia svoje deti do školy. Naším cieľom je upokojenie dopravy v tejto lokalite a poskytnutie alternatívy parkovania pre rodičov," poznamenal riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka.



Rodičia tak majú možnosť parkovať na špeciálne vyhradených parkovacích miestach na Ulici sv. Cyrila a Metoda po obdobie 15 minút v čase od 7.00 h do 8.00 h. "Na týchto parkovacích miestach rodič vysadí svoje dieťa, ktoré bezpečne prejde priechodom pre chodcov. Ten je v ranných hodinách strážený policajtom," dodal Chodelka.



Nové dopravné značenie sa v tejto lokalite nachádza už od júna, no rezidenti ho zatiaľ veľmi nerešpektujú. Samospráva preto upozorňuje obyvateľov okolitých bytových domov na potrebu jeho dodržiavania.