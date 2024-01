V Žiline spustili projekt poradenstva pre pacientov na onkológii

Žilina 23. januára (TASR) - Na oddelení klinickej a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline spustili projekt, ktorý pacientom pomáha s informačným poradenstvom, psychosociálnymi konzultáciami či spoluprácou s odbornými inštitúciami a špecialistami. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Podotkla, že tím pracovníkov z oddelenia sociálnej starostlivosti žilinskej nemocnice významne asistuje v oblastiach, ktoré sú pacientom často vzdialené a v ich situácii je riešenie i komplikované.



"Za pacientmi chodíme počas vizít so zdravotníkmi. Ponúkame im pomoc pri riešení záležitostí, ktoré súvisia so samotným ochorením, hospitalizáciou a každodenným fungovaním. Často sú to ľudia v produktívnom veku, ktorým dokážeme pomôcť napríklad s vybavením invalidného dôchodku či s bezplatnými psychologickými sedeniami," vysvetlila vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti Silvia Gajdúšková.



Doplnila, že vo viacerých témach sa inšpirovali na stretnutiach s občianskym združením Liga proti rakovine. "Vážime si, že u nás funguje kvalitná a dobre rozvinutá spolupráca. Pre našich pacientov je to výrazná pomoc, o ktorej predtým nevedeli. Sociálnym pracovníkom sme za ich aktívny prístup veľmi vďační," uviedla primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Dagmar Sudeková.



Oddelenie sociálnej starostlivosti žilinskej nemocnice ponúka formu sociálnej pomoci a poradenstva aj pre ďalších pacientov a príbuzných. "Zriadenie oddelenia bolo nevyhnutným krokom, vďaka ktorému sme nápomocní tam, kde je to potrebné. Asistujeme napríklad pri preklade do zariadení sociálnych služieb, zabezpečujeme bezodkladné umiestnenie či posúdenie odkázanosti na sociálnu službu," uzavrela námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP Žilina Gabriela Tvrdá.