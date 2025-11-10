< sekcia Regióny
V Žiline tento rok doplnili zeleň na ploche 4600 štvorcových metrov
Okrem obnovy a ochrany trávnikov zabezpečovala samospráva aj pravidelnú údržbu zelene na plochách s rozlohou takmer 162 hektárov.
Autor TASR
Žilina 10. novembra (TASR) - Žilinská radnica v rámci tohtoročnej revitalizácie verejných priestranstiev doplnila a oživila zeleň na ploche takmer 4600 štvorcových metrov. Najvýznamnejšou bola úprava trávnikov pri vstupe do Sadu SNP, kde boli obnovené dve rozsiahle plochy s rozlohou približne 1400 štvorcových metrov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Okrem obnovy a ochrany trávnikov zabezpečovala samospráva aj pravidelnú údržbu zelene na plochách s rozlohou takmer 162 hektárov. „V meste sa tento rok vysadilo až 123 stromov a 445 kusov krov. V záujme bezpečnosti boli odborne skontrolované dreviny v blízkosti škôl, škôlok a verejných parkov. Na stromoch sa vykonali odborné stabilizačné zásahy, ktoré znižujú riziko pádu konárov. Realizovali sa tiež špecializované výruby nebezpečných či chorých stromov,“ priblížila Ondrášová.
Doplnila, že na ulici Kálov boli pôvodné krovité dreviny nahradené novou výsadbou, ktorá lepšie zodpovedá aktuálnym potrebám a estetike priestoru. „Novinkou tohto roka boli aj kvetináče umiestnené na mestských mostoch, skrášľovalo ich až 1752 letničiek. Obľúbenými sa stali aj kvetinové lúky, ktoré spájajú estetický dojem s ekologickým prínosom, keďže poskytujú priestor pre opeľovače a prinášajú kúsok prírody priamo do mesta,“ dodala hovorkyňa.
Podľa žilinského primátora Petra Fiabáne si starostlivosť o mestskú zeleň v Žiline vyžaduje čas, dôkladné plánovanie aj odborný prístup. „Neraz ide o náročný proces, ktorého výsledky sa prejavia až neskôr, no každý krok má svoj zmysel a prínos. O to viac ma teší, že sa nám v tomto roku podarilo množstvo práce, ktorá skrášlila naše parky, ulice aj sídliská,“ uviedol Fiabáne.
Pripomenul, že prispieť k čistejšej a krajšej Žiline môžu aj občania. „Pracovníci aktuálne odstraňujú opadané lístie na mestských pozemkoch a do tejto aktivity sa ešte stále môžu zapojiť aj dobrovoľníci. Každý, kto má chuť a čas pomôcť, nájde všetky potrebné informácie o postupe na našej webovej stránke,“ uzavrel primátor.
