VIDEO: V Žiline v piatok vrcholí hlavná časť zimnej univerziády SR

Na snímke študentka na turnaji v stolnom tenise počas Zimnej univerziády Slovenskej republiky 2026 v Žiline vo štvrtok 5. februára 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Akademickí športovci na zimnej univerziáde súperia v štrnástich športoch.

Autor TASR
Žilina 6. februára (TASR) - V Žiline v piatok vrcholí päťdňová hlavná časť zimnej univerziády SR. Ako pre TASR uviedol podpredseda organizačného výboru Róbert Janikovský, na podujatie sa prihlásilo viac ako 500 študentov z takmer všetkých slovenských univerzít.

Akademickí športovci na zimnej univerziáde súperia v štrnástich športoch, a to v hokeji, futsale, florbale, stolnom tenise, bedmintone, tanečnom športe, karate, vzpieraní, bežeckom lyžovaní, biatlone, zjazdovom lyžovaní, skialpinizme, silovom trojboji a lukostreľbe.



Hlavná časť súťaží sa koná v Žiline. „Súťaže prebiehajú v našich dvoch športových univerzitných centrách - v novej športovej hale a takisto v telocvični Stará menza, pričom turnaj v ľadovom hokeji sa koná na zimnom štadióne,“ priblížil Janikovský.

Doplnil, že niektoré súťažné disciplíny sa už konali v priebehu januára. Bežci na lyžiach si zmerali svoje sily na Skalke pri Kremnici a disciplíny v zjazdovom lyžovaní hostila Vrátna dolina. V polovici februára sú ešte na programe biatlonové súťaže v Osrblí.
