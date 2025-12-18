< sekcia Regióny
V Žiline v rámci intervenčnej kardiológie ošetrili asi 100 pacientov
Starostlivosť o pacientov so srdcovo cievnymi ochoreniami je podľa ministra kľúčová nielen v Žiline, ale aj v celej spádovej oblasti a v širšom okolí.
Autor TASR
Žilina 18. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina v rámci projektu centra intervenčnej kardiológie ošetrila už viac ako 100 pacientov. Projekt, ktorý pomáha pacientom so srdcovo-cievnymi problémami, spustila nemocnica v auguste tohto roka. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ nemocnice Juraj Kacian spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD).
Starostlivosť o pacientov so srdcovo cievnymi ochoreniami je podľa ministra kľúčová nielen v Žiline, ale aj v celej spádovej oblasti a v širšom okolí. „Človek s akútnym napríklad infarktom myokardu už nemusí byť transportovaný do vzdialenejších kardiocentier. Každá takáto investícia dokáže skrátiť ten čas, kedy pacient nemusí byť prevážaný do desiatky kilometrov vzdialených kardiocentier, predstavuje zníženie rizika trvalých následkov, ale predovšetkým aj rýchlejší návrat do plnohodnotného života,“ uviedol Šaško.
Riaditeľ nemocnice dodal, že do budúcna plánujú projekt centra intervenčnej kardiológie plnohodnotne sfunkčniť do nepretržitého režimu. „Okrem podpory Ministerstva zdravotníctva SR a Nadácie Kia Slovakia chceme projekt rozšíriť tak, že spojíme samotné podnikateľské subjekty v Žiline, ktoré by sa takisto mali záujem podieľať sa na celom tomto projekte,“ podotkol Kacian s tým, že nemocnica tým nechce byť odkázaná len na štátnu pomoc.
