V Žiline v školách menia staré žiarovky za LED svietidlá

Žilina 19. januára (TASR) - Technické služby mesta Žilina začali s obnovou svietidiel vo vybraných školských zariadeniach. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej menia momentálne v siedmich materských školách a v centre voľného času staré žiarovky za nové LED svietidlá s polovičnou spotrebou elektrickej energie.



Výmena prinesie podľa žilinského primátora Petra Fiabáneho viacero výhod. "Nielenže sa celkovo zníži energetická náročnosť. Okrem toho nám výrazne poklesnú nároky na údržbu svetiel, keďže pri nových LED svietidlách a LED žiarovkách odpadá potreba častej výmeny. Rovnako vidíme prínos v zlepšení zrakovej pohody v triedach, pretože staré osvetlenie bolo veľakrát poddimenzované," priblížil.



Podotkol, že v niektorých triedach vďaka novšej, účinnejšej technológii zredukovali počet svietidiel. "Ak bola doteraz jedna trieda materskej školy osvetlená 12 svetlami, po obnove bude osadených len šesť LED panelov a tie majú navyše polovičnú spotrebu," doplnil primátor.



Náklady na výmenu osvetlenia v školských zariadeniach vyčíslili na takmer 57.000 eur. "Obnova by mala byť dokončená do konca januára. Výpočet návratnosti financií závisí od aktuálnej ceny energie. Investícia by sa mala samospráve vrátiť približne do dvoch rokov," dodala hovorkyňa mesta.