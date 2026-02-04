< sekcia Regióny
V Žiline vlani novodiagnostikovali 771 onkologických pacientov
Autor TASR
Žilina 4. februára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina v minulom roku zaznamenali 771 novodiagnostikovaných pacientov s onkologickým ochorením. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine o tom v stredu informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Doplnila, že približne o 4000 vyšetrení stúpol medziročne počet ambulantných vyšetrení, čo odráža rastúcu potrebu dlhodobej a pravidelnej starostlivosti. „Medzi najčastejšie diagnostikované onkologické ochorenia patrí rakovina hrubého čreva a konečníka, karcinóm prsníka, pľúc, prostaty a malígny melanóm. Stúpa tiež počet ľudí s karcinómom pankreasu a žalúdka, ktoré sa čoraz častejšie objavujú aj u mladších pacientov,“ uviedla Fialová.
Zástupca primárky oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina Milan Krošlák poznamenal, že oddelenie dokáže aj napriek rastúcemu počtu pacientov zabezpečiť plnohodnotnú starostlivosť bez dlhých čakacích dôb. „Vďaka výbornej kapacite lôžkovej časti, piatim ambulanciám klinickej onkológie, dvom ambulanciám radiačnej onkológie, dvom lineárnym urýchľovačom a efektívnemu objednávaciemu systému dokážeme konziliárne vyšetriť minimálne 30 nových pacientov týždenne nielen zo Žiliny, ale aj zo susedných okresov,“ skonštatoval Krošlák.
Doplnil, že oddelenie prechádza významnou transformáciou zdravotnej starostlivosti s dôrazom na posilňovanie ambulantnej liečby. Pracovisko zaviedlo do praxe uzavretý infúzny systém, v rámci ktorého bol zabezpečený nákup 48-hodinových púmp na kontinuálne podávanie chemoterapie. Čoraz vyššie percento pacientov tak absolvuje liečbu ambulantne.
Žilinská onkológia má v budúcnosti ambíciu vybudovať centrálnu riediareň cytotoxických látok. „Zavádzaním moderných postupov zvyšujeme bezpečnosť liečby a zároveň zlepšujeme komfort našich pacientov. Veľký dôraz kladieme aj na rozvoj ošetrovateľskej starostlivosti napríklad v oblasti cievnych vstupov, kde máme kvalifikované špecializované sestry a vlastnú zákrokovú miestnosť,“ uzavrel Krošlák.
