V Žiline vlani pribudlo 350 dlhovekých stromov

Žilina 22. februára (TASR) – V Žiline pribudlo minulý rok 350 dlhovekých stromov, ktoré vysadili podľa návrhu krajinného architekta prevažne na sídlisku Solinky. Vyplýva to z výročnej správy k plánovaniu a stratégiám v mestskej zeleni za rok 2021, ktorú v pondelok (21. 2.) zobrali na vedomie poslanci mestského zastupiteľstva na online rokovaní.



Podľa mestskej záhradníčky z Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina Anny Kyselovej bol rok 2021 náročným rokom plánovania a realizácie z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. "Miera inflácie, neistoty a omeškania projektov spôsobeného pandémiou ovplyvnili harmonogram údržby zelenej infraštruktúry a aj výsadby drevín a rastlín," podotkla.



Doplnila, že aj v tomto roku bude pokračovať rozmiestňovanie mobilných nádob, závesných kvetináčov a kvetinových veží, ktoré na spevnených plochách vytvárali priaznivejšiu mikroklímu mesta. "Pribudnú nové mobilné nádoby, ktoré sčasti nahradia pôvodné betónové. Návrh 118 nových nádob vrátane sortimentu drevín a trvaliek vypracovali pracovníci ÚHA. Mesto v roku 2021 vyviezlo niekoľko mobilných nádob z centrálnej mestskej zóny na žiadosť poslancov do volebných obvodov a plánujeme v tom pokračovať," uviedla Kyselová.



V jesenných mesiacoch roku 2021 sa v centre mesta a mestských častiach vysadilo približne 3000 krov. "Krovité porasty v budúcnosti vytvoria izolačnú zeleň zachytávajúcu prachové častice z komunikácií a zároveň budú spĺňať vizuálnu a protihlukovú funkciu. Vlani sme monitorovali aj požiadavky občanov a zvýšili sme intenzitu údržby plôch na sídlisku zo štyroch kosieb na päť," dodala mestská záhradníčka.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že posilnenie ÚHA o odborníkov na zeleň v teréne reálne vidieť. "Je to jedna zo základných priorít mesta a má moju podporu. Som presvedčený, že ďalšie mesiace a roky ukážu, že Žilina vykročila správnym smerom. Je dôležité si týchto ľudí udržať. Majú robotu radi, problematike rozumejú a záleží im na tom, ako Žilina bude vyzerať. Predložený materiál to len dokumentuje," skonštatoval Fiabáne.