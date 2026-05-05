V Žiline vyhlásili víťazov 5. ročníka Národnej ceny kvality v OVP
Autor TASR
Žilina 5. mája (TASR) - Záverečnou konferenciou v priestoroch Novej synagógy v Žiline minulý týždeň (30. 4.) vyvrcholil Mesiac kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). Ako informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, súčasťou programu bolo aj vyhlásenie výsledkov piateho ročníka Národnej ceny kvality v OVP.
Do súťaže sa tento rok prihlásilo 86 stredných odborných škôl (SOŠ) z celého Slovenska. Podľa riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Branislava Hadára úroveň prihlásených projektov každoročne rastie. „Už samotná účasť vo finále je uznaním mimoriadneho úsilia, ktoré školy vkladajú do svojho rozvoja,“ poznamenal Hadár.
Každá škola sa mohla zapojiť iba do jednej z kategórií. Najväčší záujem bol o kategóriu Podporné tímy a ich prínos pre školskú klímu, kde zaregistrovali 35 prihlášok. Víťazom sa stala Súkromná stredná odborná škola Adventim - Magán Szakközépiskola Adventim z Dunajskej Stredy.
V kategórii Medzinárodná spolupráca sa prihlásilo 24 SOŠ a víťazom sa stala Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Šali. V kategórii Umelá inteligencia v odbornom vzdelávaní spomedzi desiatich SOŠ najviac zaujala porotu Škola umeleckého priemyslu v Košiciach.
V kategórii Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP školy nominovali 17 osobností, ktorých prácu považujú za kľúčovú pre dlhodobý rozvoj kvality vo svojom prostredí. Víťazom sa stal Michal Copko zo Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach.
Čestné uznania získali aj ďalšie tri finalistky za svoj prínos k rozvoju odborného vzdelávania - Renáta Ižolová zo SPŠ strojnícka v Košiciach, Petra Demeterová z košickej SOŠ priemyselných technológií a Ľudmila Verčimáková zo SOŠ obchodu a služieb v Čadci.
