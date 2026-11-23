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V Žiline vyhodnotia literárnu súťaž Detská rozprávková Žilina
Literárnej súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a literárnych krúžkov vo veku od osem do 13 rokov v dvoch súťažných kategóriách.
Autor TASR
Žilina 23. novembra (TASR) - Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v pondelok vyhodnotí literárnu súťaž Detská rozprávková Žilina. Slávnostné vyhlásenie výsledkov o 13.00 h doplní rozborový seminár a diskusia s členmi poroty. Najlepšie súťažné práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá KrKS v Žiline a bude prístupný už na vyhodnotení súťaže. Ako informovalo stredisko, súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.
Literárnej súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a literárnych krúžkov vo veku od osem do 13 rokov v dvoch súťažných kategóriách. „Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty,“ uviedli zo strediska.
Súťaž v pondelok vyhodnotí odborná porota, ktorá bude zostavená zo spisovateľov, literátov a literárnych kritikov. „Súťažné práce hodnotí odborná porota anonymne. Na jej návrh organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii, prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom a knižné alebo vecné ceny,“ dodali z KrKS.
Literárnej súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a literárnych krúžkov vo veku od osem do 13 rokov v dvoch súťažných kategóriách. „Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty,“ uviedli zo strediska.
Súťaž v pondelok vyhodnotí odborná porota, ktorá bude zostavená zo spisovateľov, literátov a literárnych kritikov. „Súťažné práce hodnotí odborná porota anonymne. Na jej návrh organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii, prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom a knižné alebo vecné ceny,“ dodali z KrKS.