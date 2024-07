V Žiline využívajú pri operácii ramenného kĺbu umelú inteligenciu

Žilina 22. júla (TASR) - Na oddelení úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina zdokonalili operačnú implantáciu reverznej náhrady ramenného kĺbu využitím umelej inteligencie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová. Podľa jej slov moderná technológia zabezpečuje presnosť, rýchlosť a bezpečnosť pri operačnom zákroku.



Pracovisko úrazovej chirurgie žilinskej nemocnice realizuje implantácie reverznej náhrady ramenného kĺbu viac ako desať rokov. "Úrazoví chirurgovia počas tohto obdobia pomohli takmer dvom stovkám pacientov s úrazmi či poúrazovými ťažkosťami. Vďaka zákroku sa dokázali komfortne a takmer plnohodnotne vrátiť do bežného života a každodenných činností," uviedla Fialová.



Podľa riaditeľa nemocnice a primára oddelenia úrazovej chirurgie Juraja Kaciana je najdôležitejšou fázou celej operácie správne nacielenie jednotlivých komponentov protézy. "Donedávna sme to robili manuálne. Podľa CT sme odhadovali presné nasmerovanie vodiča pre uvedenie komponentu. Najnovšie sme do praxe zaviedli takzvaný VIP systém, vďaka ktorému je implantácia presnejšia a rýchlejšia," vysvetlil Kacian.



Pri využití VIP systému je úlohou operatéra vykonať CT pacienta a poslať dáta do centra, kde sa pomocou umelej inteligencie vypočítajú potrebné parametre k presnej implantácii. Tieto dáta sa následne použijú na nastavenie cieliča. "Mimoriadne dôležité nielen pre lekárov, ale najmä pre pacientov je, že tento systém minimalizuje zlyhania jednotlivých komponentov a zabezpečuje výraznú presnosť a rýchlosť," dodal Kacian.