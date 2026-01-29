< sekcia Regióny
V Žiline vznikne vďaka eurofondom nový zelený park
Nevyužívané územie na rozhraní sídlisk Hliny a Solinky chce žilinská radnica zmeniť na park plný zelene.
Autor TASR
Žilina 29. januára (TASR) - Nevyužívané územie na rozhraní sídlisk Hliny a Solinky chce žilinská radnica zmeniť na park plný zelene, ktorý budú môcť obyvatelia využívať na aktívny oddych, prechádzky či ako príjemné miesto na stretnutia. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, takmer 750.000 eur na realizáciu projektu pochádza z eurofondov, samospráva prispieva sumou viac ako 65.000 eur.
Doplnila, že začiatok prác sa predpokladá v auguste tohto roka. „Projekt výrazne prispeje k zvýšeniu biodiverzity a estetickej hodnoty územia. Vzniknú nové trvalkové záhony, pribudnú stromy, kry a byliny dôležité pre opeľovače, čím sa posilní ekologická stabilita širšieho okolia,“ priblížila Ondrášová.
Tieto zóny podľa jej slov zároveň pomôžu na sídlisku znížiť sálavé teplo počas horúcich dní, prašnosť z blízkej komunikácie a parkovísk pri nákupných centrách a vytvoriť čiastočnú zvukovú bariéru. „Zlepší sa aj celkový zdravotný stav existujúcich drevín a kvalita prostredia pre rôzne druhy rastlín a živočíchov,“ poznamenala Ondrášová.
Pálčivým problémom lokality sú neoficiálne chodníky. Revitalizácia preto ráta s vytvorením nových, spevnených plôch s vodopriepustným povrchom, ktoré budú šetrné k prírode a komfortné pre obyvateľov. „Prvoradým cieľom projektu je vyriešiť dlhodobé problémy územia a skvalitniť život miestnym obyvateľom. Revitalizáciou a rozšírením zelene sa zlepší životné prostredie a vzniknú príjemné priestory na stretávanie, oddych a trávenie voľného času,“ doplnil žilinský primátor Peter Fiabáne.
