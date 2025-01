V Žiline začali so zberom vianočných stromčekov, čaká ich štiepkovanie

Žilina 9. januára (TASR) - Žilinská samospráva podobne ako v minulých rokoch zabezpečí zber vianočných stromčekov, ktoré už doslúžili svojmu účelu. Ako informovala Katarína Gazdíková z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline, vyzbierané stromčeky budú zoštiepkované a pridané do kompostov.



Upozornila, že stromčeky je potrebné čo najdôkladnejšie zbaviť vianočných ozdôb vrátane kovových háčikov. "Obyvatelia sídlisk ich môžu ponechať priamo na stojiskách pri kontajneroch, odkiaľ ich budú pracovníci zberovej spoločnosti priebežne odvážať podľa aktuálneho harmonogramu vývozu. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať k stojiskám," uviedla Gazdíková.



Vianočné stromčeky môžu Žilinčania tiež priviezť osobne a bezplatne do zberných dvorov na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci. "Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h," dodala Gazdíková s tým, že zber vianočných stromčekov plánujú ukončiť 7. februára.