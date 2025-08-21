Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

V Žiline zasahujú hasiči, horí tam dom

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.

Autor TASR
Žilina 21. augusta (TASR) - Žilinskí hasiči vo štvrtok podvečer zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej mestskej časti Rosinky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Hasičom požiar ohlásili krátko pred 17.00 h. „Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s piatimi kusmi techniky a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Rosina. Hasiči zasahujú dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
.

Neprehliadnite

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska