V Žiline zasahujú hasiči, horí tam dom
Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Autor TASR
Žilina 21. augusta (TASR) - Žilinskí hasiči vo štvrtok podvečer zasahujú pri požiari rodinného domu v žilinskej mestskej časti Rosinky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Hasičom požiar ohlásili krátko pred 17.00 h. „Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s piatimi kusmi techniky a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Rosina. Hasiči zasahujú dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
