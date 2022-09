V Žiline počas Týždňa zdravého srdca zmerajú tlak aj hladinu cukru

Žilina 27. septembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline pripravila Týždeň zdravého srdca pri príležitosti Svetového dňa srdca. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej zdravotníci na prvom poschodí hlavnej budovy polikliniky bezplatne odmerajú záujemcom tlak aj hodnotu cukru v krvi.



Doplnila, že stánok Týždňa zdravého srdca nájdu záujemcovia každý pracovný deň do piatka (30. 9.) v čase od 8.00 h do 13.00 h. "Počas celého týždňa sme pre pacientov pripravili stánok pri lekárni na prvom poschodí, kam si môžu prísť zadarmo skontrolovať hladinu glukózy či zmerať tlak. Zároveň všetkých vyzývame, aby si skontrolovali dátum poslednej preventívnej prehliadky a prípadne sa rovno objednali k svojmu všeobecnému lekárovi," zdôraznil riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík.



Podľa primárky oddelenia vnútorného lekárstva "A" vo FNsP Žilina Moniky Kulinovej sú ochorenia srdca a ciev najčastejšou príčinou úmrtia pacientov na Slovensku. "Nezdravý životný štýl, viac stresu, ale zároveň menej pohybu, nesprávne stravovanie, ktoré priniesol ´homeoffice´ a izolácia počas pandémie, sú závažné rizikové faktory. Negatívne ovplyvňujú zdravie ľudí a rovnako aj výskyt kardiovaskulárnych ochorení," uviedla s tým, že na nemocničných lôžkach sa starajú o čoraz mladších pacientov.



"Srdcový infarkt či zlyhanie srdca sa už dávno netýkajú len starších ročníkov. Samozrejme, faktory ako dedičnosť alebo vrodené ochorenia nezmeníme. No každý z nás môže ovplyvniť ďalšie výrazné riziká, ktorými sú práve nedostatok pohybu, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, stres, nevyvážená strava," dodala Kulinová.