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V žilinskej časti Závodie sa od štvrtka zmení organizácia dopravy
Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť detí dochádzajúcich do miestnej základnej školy.
Autor TASR
Žilina 26. augusta (TASR) - Od štvrtka (27. 8.) vstúpi do platnosti nová organizácia dopravy v žilinskej mestskej časti Závodie. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť detí dochádzajúcich do miestnej základnej školy.
Po novom budú zjednosmernené ulice Juraja Závodského v smere od ulice Pod hradiskom k Mládežníckej ulici, Západná ulica v smere od ulice Pod hradiskom k Školskej ulici a Roľnícka ulica v smere od Školskej ulice k Ulici Juraja Závodského. „Okrem nového zvislého a vodorovného dopravného značenia budú v najbližších dňoch v lokalite osadené aj prvky na upokojenie dopravy,“ uviedla Ondrášová.
Doplnila, že na Ulici Juraja Závodského budú vyznačené nové parkovacie miesta. „Prosíme všetkých vodičov a obyvateľov lokality, aby venovali zvýšenú pozornosť novému dopravnému značeniu, rešpektovali zmenenú organizáciu dopravy a svoju jazdu prispôsobili aktuálnej dopravnej situácii,“ dodala Ondrášová.
Po novom budú zjednosmernené ulice Juraja Závodského v smere od ulice Pod hradiskom k Mládežníckej ulici, Západná ulica v smere od ulice Pod hradiskom k Školskej ulici a Roľnícka ulica v smere od Školskej ulice k Ulici Juraja Závodského. „Okrem nového zvislého a vodorovného dopravného značenia budú v najbližších dňoch v lokalite osadené aj prvky na upokojenie dopravy,“ uviedla Ondrášová.
Doplnila, že na Ulici Juraja Závodského budú vyznačené nové parkovacie miesta. „Prosíme všetkých vodičov a obyvateľov lokality, aby venovali zvýšenú pozornosť novému dopravnému značeniu, rešpektovali zmenenú organizáciu dopravy a svoju jazdu prispôsobili aktuálnej dopravnej situácii,“ dodala Ondrášová.