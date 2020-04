V žilinskej fakultnej nemocnici dokončili výmenu 196 starých okien

Žilina 23. apríla (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline dokončili výmenu 196 starých okien v hlavnej budove polikliniky a v budove detskej polikliniky. Nové plastové okná so žalúziami osadili v ambulanciách, kanceláriách, sociálnych zariadeniach a detských čakárňach počas necelých dvoch mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Investíciu sme zazmluvnili a začali realizovať ešte pred vypuknutím pandémie. Vzhľadom na rozbehnuté práce a nakúpený materiál preto bolo naším cieľom výmenu okien dokončiť napriek prísnejším bezpečnostným opatreniam. Som rád, že sa nám to podarilo a ďalšie dve stovky starých okien sú už minulosťou. Vďaka tomu môžu zdravotníci i administratívni zamestnanci pracovať v lepších podmienkach," uviedol generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.



Podľa vedúceho oddelenia hospodárskych činností žilinskej FNsP Pavla Záňa vymenili 47 okien v detskej poliklinike a 149 v hlavnej budove polikliniky. "Vymenené okná spĺňajú všetky požiadavky podľa príslušných noriem a vyhlášok. Sú šesťkomorové s izolačným trojsklom a na všetkých sú už namontované nové žalúzie. V detskej poliklinike sa zrealizovali i menšie stavebné úpravy vrátane obnovy vnútorných parapetov," priblížil Záň s tým, že práce sa uskutočnili podľa možností v pracovných dňoch a cez víkendy, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky ambulancií lekárov.



Na rekonštrukcii v upravenom režime sa podieľali okrem robotníkov z externej spoločnosti aj zamestnanci nemocnice. "V nedeľu nastúpili vždy po skončení stavebných prác naše upratovačky a postarali sa o to, aby boli ambulancie alebo kancelárie čisté a pripravené na začiatok pracovného týždňa. V sťaženej situácii, keď sa nám v posledných týždňoch znížil počet pracovníkov, napríklad i z dôvodu čerpania OČR, pomáhal každý, kto mohol," uzavrel Stalmašek.